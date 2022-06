Venafro, Buono: “Sentenza sulle Lsu potrebbe essere ko tecnico per il Comune”

“Altra stangata per il Comune di Venafro, è di qualche ora la decisione assunta della Suprema Corte che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, condannando l’ente di Piazza Cimorelli in via definitiva, al pagamento e risarcimento delle differenze retributive con contestuale danno eurounitario e spese legali per milioni di euro ai lavoratori LSU”.

E’ quanto affermato dal consigliere comunale del Pd e presidente di Partecipazione Democratica, Stefano Buono.

“Apprendo tale notizia, resa nota dai legali dei ricorrenti, gli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, non più stupito ma sempre più incredulo della paradossale situazione che ormai negli ultimi mesi la nostra Città si trova a vivere, entrata in tunnel oscuro che non vede alcuna via d’uscita.

I rapporti di lavoro socialmente utili, cosi come si evince dalle note dei due avvocati, si erano in realtà svolti in difformità dei progetti per i quali essi erano stati stipulati e connotati paradossalmente come lavoro dipendente.

Per tale ragioni, i giudici incaricati, hanno respinto arbitrariamente le tesi dell’esecutivo dell’ente cittadino e si attendono solamente le dovute conseguenze di questo atto scellerato, diventando sempre più concreta, a seguito di questo ulteriore atto di superficialità ed incompetenza amministrativa, il dissesto finanziario.

Mi preme ricordare come nella specifica seduta consiliare, successiva all’atto di indirizzo della giunta guidata dal Sindaco Ricci datato 30 ottobre 2020, quando venne portata e sottoposta all’attenzione dell’assise civica, insieme con alcuni componenti del gruppo misto, ci opponemmo fermamente a questa folle decisione, proponendo una transizione tra le parti che a nostro avviso, avrebbe fatto risparmiare molto più di quello che oggi, dati alla mano, le casse dell’ente dovranno sborsare.

Tale sentenza che potrebbe essere il definitivo ko tecnico per l’amministrazione Ricci e che comporterà un’ulteriore stangata per i cittadini venafrani in termini di massimizzazione dei tributi, ha denotato ancora una volta come la programmazione ed i buon amministrare non appartenga assolutamente al modus operandi di coloro che rappresentano la nostra Città, cosi come evidenziato dalla non attivazione della procedura di transazione con i lavoratori, ma preferendo ancora una volta ed in maniera errata e difforme ad un corretto atto amministrativo, la via giudiziaria.

Ho particolarmente a cuore questa situazione e vicenda e sono qui ad esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza ai lavoratori Lsu, nel rivendicare quelli che sono i propri diritti, involontariamente si sono trovati ad essere parte in causa ed oggetto di questa assurda vicenda”.