Venafro, al Santissimo Rosario i positivi asintomatici della casa di riposo di Agnone

Tutti negativi i primi venti tamponi effettuati alla casa di riposo di Isernia “Casa mia per anziani”. In giornata si attendono i risultati degli altri venti anziani e dei quaranta dipendenti. Intanto il tavolo di crisi, ieri sera, ha deciso che gli anziani positivi asintomatici della casa di riposo “Tavola Osca” di Agnone andranno all’ospedale di Venafro, in un’ala separata, come già successo a Larino. Sono risultati fortunatamente negativi anche i tamponi effettuati sul personale dell’ospedale Veneziale di Isernia, che aveva vissuto nuovi momenti di allarme dopo che pochi giorni fa si era scoperta la positività di un paziente ricoverato in ortopedia. Circa 20 test effettuati tra medici, infermieri e Oss: tutti dall’esito negativo. Quanto al paziente positivo, al momento asintomatico, è ricoverato tuttora al nosocomio pentro – reparto Ortopedia – in isolamento.