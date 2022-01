La prof.ssa Gemma Vallone, 73 anni, non è più, portata via da un male terribile. Domani, domenica 9 gennaio (h 15.00), Venafro le darà l’ultimo saluto in Cattedrale. Dell’amica Gemmina, indimenticabile compagna di studi, si ricordano cordialità, sorriso e disponibilità al colloquio con gli altri. In questo difficile momento si esprimono sentite condoglianze al marito Sergio, ai figli Samantha, Noemi e Pierpaolo, alla sorella e ai fratelli.