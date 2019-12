Venafro accoglie l’Ambasciatrice della Polonia in Italia

REDAZIONE

Giornata di rilievo internazionale per Venafro. Nella mattinata di sabato 14 la città accoglierà l’ambasciatrice della Polonia in Italia per rinnovare i legami storici ed umani intercorsi tra Italia e Polonia in occasione dell’ultimo grande conflitto. La cerimonia avverrà presso la chiesa della SS.ma Annunziata e ad accogliere l’ospite straniero ci saranno le scolaresche della città nonché autorità europee, regionali e locali come l’europarlamentare Patriciello, il Presidente della Regione Molise Toma, il Sindaco di Venafro Ricci ed altri ancora. Si tratterà di un appuntamento che coniugherà storia, arte e turismo in modo da offrire all’ospite il meglio che la città può offrire. Nella circostanza un ruolo di primo piano avranno gli studenti dell’obbligo che accoglieranno l’Ambasciatrice della Polonia con canti corali preparati nelle settimane precedenti a scuola. La presenza della rappresentante dello Stato Europeo, i cui soldati ebbero tanta parte nelle vicende del secondo conflitto mondiale svoltesi in territorio molisano, vuole essere un segno di gratitudine reciproca per tutto quanto all’epoca avvenuto per la libertà ed il progresso dei popoli, anche nel ricordo dello storico Orso Wojtek, “il soldato” amato ed accudito dalle truppe polacche.