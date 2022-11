Venafro a bordo di Trenitalia: la città molisana protagonista di un servizio su “La Freccia”

Venafro ancora una volta alla ribalta nazionale. La Freccia, il magazine di bordo che Trenitalia offre in omaggio ai propri clienti, ha dedicato uno spazio importante alla cittadina molisana in occasione del periodo dedicato alla raccolta delle olive.

Si ha a che fare con una media mensile di cinque milioni di letture. “Le vie dell’Olio”, l’articolo di Osvaldo Bevilacqua, da pag. 68 a pag. 70 celebra il prodotto d’eccellenza di Liguria, Umbria e Molise. Per la nostra regione è stato ovviamente messo in risalto il Parco dell’Olivo di Venafro con la sua storia millenaria, i primati e la qualità del frutto. La foto del Parco è stata messa a disposizione dal fotografo venafrano Franco Cappellari.

Il mensile d’attualità è molto apprezzato per la sua capacità di proporre ispirazioni di viaggio. Oltre che sulle Frecce, il magazine è distribuito in tutti i FrecciaLounge e FrecciaClub delle stazioni ed è consultabile da pc o smartphone sul sito FSNews.it o direttamente sul Portale FRECCE Trenitalia al link https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media/magazines.html.

Non può che essere soddisfatta l’amministrazione comunale che con l’assessore al turismo Angelamaria Tommasone esprime ampio gradimento: ”Siamo felici per l’attenzione che una redazione nazionale ha nuovamente dedicato a Venafro. Il magazine vanta numeri considerevoli e la firma di Osvaldo Bevilacqua aggiunge ancor più valore a questa importante vetrina che durerà per tutto il mese di novembre.

A Osvaldo Bevilacqua e a Francesco Tomasso, suo e nostro referente sul territorio, vanno i nostri più accorati ringraziamenti per aver messo un altro importante tassello nella promozione della nostra cittadina”.