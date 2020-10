Venafrana vissuta fino a 149 anni. Errore sulla lapide

Un’antica lapide marmorea di una tomba situata sulla sinistra dell’ingresso storico del Cimitero Comunale di Venafro attesta qualcosa difficile a credersi. Vi si legge “ Anna … (volutamente non si riporta il cognome della deceduta stampato sulla stessa lapide) 1775 – 1924 ”. Ossia la persona defunta sarebbe vissuta a cavallo tra ‘700 e ‘900, arrivando alla più che veneranda e rispettabilissima età di 149 anni ! Se tanto è accaduto, trattasi indubbiamente di record mondiale di longevità ! Ma è più probabile, anzi scontato che assai più semplicemente si è in presenza di casuale sbaglio dell’artigiano che decenni addietro realizzò la lapide, incappando nell’errore mentre incideva sul marmo nome, cognome e date di nascita e morte della persona trapassata. Si potrà chiedere il lettore ? “Se tanto è, perché non si corregge eliminando lo sbaglio ?”. Difficile a dirsi, ma l’unica risposta plausibile é che trattasi di famiglia nel frattempo estinta o non più residente a Venafro, dal che deriverebbe la mancata correzione della lapide. A meno che, ma si è nel campo delle pure supposizioni, effettivamente la donna di cui al marmo funebre sarebbe vissuta ben 149 anni! Non facile a credersi ad onor del vero, anche se c’è sempre di mezzo il detto secondo il quale … “non è vero, ma ci credo !”.

Tonino Atella