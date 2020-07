Venafrana, tir nella cunetta vicino al bivio di Macchia d’Isernia

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha visto protagonista l’autista di un mezzo pesante sulla statale 85 “Venafrana” nei pressi di Macchia d’Isernia. Il Tir, per cause ancora da accertare, è finito nella cunetta, a bordo strada, nel canale di scolo delle acque piovane. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Isernia con autogru per riportare il mezzo sulla carreggiata stradale. Traffico rallentato sull’arteria e lunghe code. Illeso, fortunatamente, il conducente del mezzo pesante.