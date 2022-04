Velasco: “Si usano troppi concetti quando si insegna lo sport: le immagini sono la lingua del movimento”

Il dirigente ed ex commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, passata alla storia come la “generazione dei fenomeni”, ha tenuto una Lectio Magistralis agli studenti di Scienze Motorie dell’Università del Molise

“Cosa sente un giocatore quando una cosa non viene bene? Questa esperienza la consiglio a tutti gli allenatori e agli insegnanti di Scienze Motorie: più forte è il giocatore e maggiore è la frustrazione perché non ha gli anticorpi alla frustrazione, al contrario del giocatore mediocre che ha dovuto sempre lottare per emergere”. Parole, ma soprattutto perle di un uomo di sport come Julio Velasco, nella sua Lectio Magistralis agli studenti di Scienze Motorie riuniti nell’Aula Magna d’ateneo in via De Sanctis a Campobasso.

Il dirigente e coach di pallavolo argentino naturalizzato italiano, conosciuto come il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo maschile dal 1989 al 1996 che si affermò tra le formazioni più forti di tutti i tempi nell’epopea della “generazione di fenomeni”, ha anche parlato dell’eccessivo utilizzo dei concetti quando si insegna lo sport invece delle immagini che sono la lingua del movimento. Oggi non ci sono scuse: basta prendere un cellulare – ha concluso Velasco – e il gioco è fatto”.