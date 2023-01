Veicoli a ridotto impatto ambientale, il Comune di Campobasso approva la delibera

La Giunta comunale di Campobasso ha approvato la Delibera intesa a sostenere la mobilità a ridotto impatto ambientale, incentivando la diffusione dei veicoli di tale genere e prevedendo per i residenti a Campobasso diverse agevolazioni per l’utilizzo delle aree di parcheggio a pagamento.

Per AUTO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA è prevista l’esenzione totale, per l’anno in corso, dal pagamento della sosta.

Per l’AUTO AD ALIMENTAZIONE IBRIDA, per il 1°anno dall’immatricolazione, sosta gratuita su TRE strade a scelta.2° anno dall’immatricolazione: possibilità di fruire sulle stesse TRE strade a scelta di abbonamento agevolato alle seguenti tariffe: 1 mese: 15 euro; 3 mesi: 40 euro; 6 mesi: 60 euro; 12 mesi: 100 euro.

Oltre alle agevolazioni di cui sopra, le autovetture ad alimentazione ibrida possono usufruire, a scelta e fino al 5° anno dall’immatricolazione, di abbonamento agevolato su tutti i parcheggi pubblici a pagamento alle seguenti tariffe: 1 mese: 20 euro; 3 mesi: 50 euro; 6 mesi: 90 euro; 12 mesi: 150 euro.

Con la Delibera approvata, l’Amministrazione comunale di Campobasso ha previsto anche agevolazioni per i residenti e i lavoratori, per tutte le tipologie di alimentazione, come di seguito indicato:

RESIDENTI- possibilità di sostare alle seguenti tariffe nella strada di residenza + 3 (tre) strade a scelta purché tutte limitrofe e contigue alla prima: 1 mese: 25,00 euro; 3 mesi: 65,00 euro; 6 mesi: 115,00 euro; 12 mesi: 210,00 euro.- possibilità di stipulare, per la seconda auto del nucleo familiare, n. 1 (uno) abbonamento a tariffa agevolata come di seguito indicato: 1 mese: 20,00 euro; 3 mesi: 50,00 euro; 6 mesi: 90,00 euro; 12 mesi: 150,00 euro.

LAVORATORI:- Possibilità di sostare alle seguenti tariffe in n. 1 (una) strada a scelta + 2 (due) strade limitrofe e contigue alla prima preferenza da concordare con il gestore SEA spa: 1 mese: 60,00 euro; 3 mesi: 150,00 euro; 6 mesi: 300,00 euro; 12 mesi: 600,00 euro.