Vegetazione in fiamme, paura nelle campagne del paese

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incendio che, per cause ancora da accertare, si è sviluppato nella mattinata di oggi, martedì 4 ottobre, a Petrella Tifernina in località Don Saverio, una zona di campagna non lontano dal ristorante “La Baia” che si affaccia sulla Statale Bifernina. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi eccessivo delle fiamme e la possibilità che potessero divorare ulteriori metri quadrati di vegetazione.