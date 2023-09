Vegetazione divorata dal rogo che lambisce il centro abitato: paura in paese

Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato a San Martino in Pensilis nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 settembre. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno divorato buona parte della vegetazione presente sulla collina su cui sorge il paese arrivando non lontano dall’abitato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale della Protezione Civile con l’ausilio di un Canadair che ha attinto l’acqua dalla diga del Liscione per domare le fiamme che stavano per raggiungere il paese.