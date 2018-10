Vazzieri tra ponti usurati, parchi abbandonati e segnaletica deturpata

Un reportage che si concentra nel popoloso quartiere di Vazzieri a Campobasso nel quale ci siamo recati dopo numerose segnalazioni della cittadinanza. Nei pressi della tangenziale Est abbiamo trovato, come testimoniano le immagini, ponti usurati, un parco che insiste nei pressi del ponte completamente abbandonato con panchine e giochi per bambini coperti dalla vegetazione e una segnaletica stradale non più visibile. Urgono interventi urgenti per ristabilire la sicurezza in una zona molto trafficata: nelle vicinanza ci sono scuole e università.