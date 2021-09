Vax Day, domenica 1350 dosi. Tre i punti vaccinali

Vax Day a Campobasso, Termoli e Venafro. Saranno 450 le dosi per ogni sede dell’ulteriore giornata di vaccinazioni contro il Covid-19 disposta dall’Asrem. I vaccini potranno essere effettuati senza limite d’età e senza prenotazione nell’unica giornata del 12 settembre dalle 8.30 alle 18.30. i punti vaccinali previsti saranno allestiti presso il Palairino a Termoli, in contrada Selvapiana a Campobasso e presso la Casa della Salute a Venafro. I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o con delega del genitore assente. In ogni caso per tutti sarà necessario esibire la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.