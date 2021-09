Vax Day, continua la campagna vaccinale: tre i centri a disposizione per 450 dosi ognuno

Più di 400 dosi a disposizione di ogni centro vaccinale per portare avanti e puntare all’immunità di gregge nella battaglia contro il Covid. E’ andata in scena dalle 8.30 di questa mattina, domenica 12 settembre, il nuovo appuntamento del Vax Day organizzato dall’Asrem in collaborazione con la Regione Molise. Tre i centri vaccinali, al Palairino di Termoli, al Selvapiana di Campobasso e alla Casa della Salute di Venafro. A disposizione per ognuno dei tre centri vaccinali 450 dosi di vaccino contro il Covid-19. Non è la prima volta che l’Asrem organizza una giornata di vaccinazioni libere e senza prenotazioni. Tra coloro che si sono recati al Palairino di Termoli soprattutto ragazzi, dai 12 anni in su, la fascia per la quale da poco si erano aperte le prenotazioni e qualche 50enne che ancora non si era vaccinato. Le vaccinazioni oramai vanno avanti a ritmo spedito, soprattutto in concomitanza con l’inizio della scuola. I centri vaccinali saranno aperti fino alle 18.30 di questo pomeriggio per chiunque vorrà vaccinarsi basterà presentare la tessera sanitaria mentre per i minorenni occorrerà essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno di loro con delega dell’altro.

