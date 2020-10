Vaticano, spuntano gli audio del molisano Torzi: «Dammi 10 milioni e me ne vado»

«Io pensavo di gestire 3-4 anni. Dammi 10 milioni e me ne vado; dammi 8 milioni, che…ti devo dire…». Questo è solo un brevissimo passaggio dell’audio pubblicato dal Corriere della Sera riguardante Gianluigi Torzi, , il broker molisano (già noto alle cronache regionali per il caso della villa al mare di Frattura) arrestato lo scorso giugno con le (iniziali) accuse di peculato, estorsione, truffa aggravata, autoriciclaggio. La vicenda riguarda la compravendita dell’immobile di Londra che ha scatenato uno dei più grandi scandali finanziari in Vaticano. L’audio che lo vede tra i protagonisti è stato registrato in una stanza dell’hotel Bulgari di Milano. Oltre a Torzi ci sono un dirigente del Vaticano, Fabrizio Tirabassi ed Enrico Crasso, storico gestore delle finanze della Santa Sede. «Sai che su questa operazione c’è tutto il mondo? Ci sono i servizi vostri, i servizi inglesi… — dice Torzi — questa cosa va fatta come ti dico io e nessuno si fa male, perché non è che Gianluigi è caduto dal cielo e vi ha salvato…». Del broker originario di Termoli si era parlato negli ultimi tempi per il coinvolgimento in diverse strane operazioni, da un annunciato tentativo, da parte sua, di salvataggio della Banca Popolare di Bari all’indagine su una presunta truffa compiuta ai danni del Fatebenefratelli di Roma.