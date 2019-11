Vastogirardi, respinto il ricorso contro la squalifica di Sergio Ruggeri

I gialloblù di Farina sono già proiettati alla gara con la Sangiustese: «Ci sarà da soffrire, ma siamo pronti»

VASTOGIRARDI. La giustizia sportiva ha respinto il ricorso del Vastogirardi contro la squalifica di tre giornate inflitta al difensore Sergio Ruggeri dopo la gara con il Montegiorgio dello scorso 10 novembre. Intanto, i gialloblù guardano già all’impegno di domenica prossima (in cui faranno ancora a meno del difensore), 1° dicembre, quando al Civitelle di Agnone arriverà la Sangiustese per la 14esima giornata del campionato nazionale di Serie D, girone F. La presentazione della gara è affidata al direttore generale della società altomolisana, Antonio Crudele: «Domenica affronteremo una gara difficile contro la Sangiustese, un avversario che viene da due vittorie e cinque pareggi , di cui quattro consecutivi, e che sicuramente ci darà del filo da torcere. Dal canto nostro – spiega il ds – smaltita in fretta la delusione della gara di Giulianova, cercheremo l’immediato riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata al Fadini. Ripartire dal primo tempo disputato in terra abruzzese, con tanto rispetto e umiltà ma anche con tanta voglia di vincere e rabbia agonistica in più. Tra i fattori che molte volte condizionano in positivo una gara, sono spesso proprio fame, grinta e cuore a fare la differenza ,per questo domenica dovremo farci trovare pronti dando tutto quello che abbiamo fino al triplice fischio finale. Serenità, concentrazione massima e totale fiducia nel lavoro del nostro mister, e dei nostri ragazzi, ci fanno ben sperare e credere in un immediato riscatto e in un futuro positivo. Non saranno della gara – conclude Crudele – Corbo che è infortunato e Kyeremateng squalificato. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio virtuale al nostro ex calciatore, Klinty Qato, che sta vivendo un momento triste e delicato a causa della terribile tragedia che ha colpito la sua terra. Virtualmente tutta la società, la squadra e la comunità di Vastogirardi si stringono intorno a lui con tanto affetto».

In chiusura, le parole di mister Francesco Farina che analizza brevemente il prossimo avversario: «Affronteremo una squadra in striscia positiva da ben 7 giornate. Formazione molto quadrata con calciatori esperti come Mengoni, Scognamiglio, Perfetti, Patrizi e Pezzotti e con un allenatore davvero molto preparato. Ci sarà da soffrire ma noi siamo pronti».