Vastogirardi, parla l’arbitra che ha soccorso il tifoso: «Ho fatto di tutto per salvarlo»

Cristiana Laraspata, alla sua prima direzione in serie D e studentessa al II anno di specializzazione in Anestesia e Rianimazione all’Università di Bari, ha interrotto il gioco quando ha visto l’uomo accasciato sui cancelli. Poi la corsa in ospedale, ma per il 65enne non c’è stato nulla da fare

«Non ci ho pensato un attimo. Ho subito interrotto la sfida, andando a soccorrere l’anziano». È il racconto al Corriere del Mezzogiorno dell’arbitra Cristiana Laraspata che ha diretto Vastogirardi-Avezzano, sfida valida per la 30esima giornata del girone F del campionato nazionale di serie D, allo stadio “Di Tella”. La direttrice di gara, al suo primo arbitraggio in questa categoria, frequenta il secondo anno di specializzazione in Anestesia e rianimazione all’Università degli studi di Bari, vedendo l’uomo accasciarsi ai cancelli a bordo campo, ha interrotto il gioco quando mancavano pochi minuti alla fine della partita gli ha praticato un massaggio cardiaco.

«Sono stati momenti interminabili – ha raccontato l’arbitra –. Per un attimo il signore pareva anche essersi ripreso. Ho fatto di tutto per salvarlo». Qualche minuto dopo sono arrivati i sanitari del 118 e Laraspata ha fatto riprendere il gioco portando a termine la gara con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 mentre il tifoso veniva trasportato in ambulanza all’ospedale Caracciolo di Agnone. Qui, secondo quanto appreso, sarebbe stato colpito da un altro infarto e, purtroppo, ha cessato di vivere.

Un pomeriggio tragico per un esordio che sicuramente l’arbitra Laraspata non dimenticherà facilmente. Ma nessuno potrà mai cancellare il suo eroico tentativo di salvare la vita a quell’uomo durante una partita ufficiale fermando il gioco e fiondandosi di gran carriera tra gli spettatori per compiere quella disperata manovra di soccorso. Una storia bella, toccante e, soprattutto, di esempio. Ma senza lieto fine.

Nella foto, l’arbitra Cristiana Laraspata (pagina Facebook Aia sezione di Bari)