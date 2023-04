Vastogirardi, malore fulminante per uno spettatore al Di Tella: inutili i soccorsi dell’arbitro e dei sanitari

Non ce l’ha fatta lo spettatore che si era sentito male sugli spalti dello stadio “Di Tella” di Vastogirardi durante la gara di oggi tra i padroni di casa e l’Avezzano valevole per la 30esima giornata del girone F della serie D. A nulla è valso il pronto intervento della direttrice di gara, Cristiana Laraspata che, trovandosi nei pressi del cancello dove la persona si è sentita male, ha subito interrotto il gioco e praticato il massaggio cardiaco. Un paio di minuti dopo è arrivata l’ambulanza con i sanitari che hanno caricato la persona sul loro mezzo trasportandola in ospedale dove, però, ha cessato di vivere.