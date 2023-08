Vastogirardi, il 13 agosto la manifestazione culturale enogastronomica “De Gusto”

L’Associazione Culturale Enogastronomica “De Gusto” organizza, in data 13 agosto 2023, la XIV edizione della Manifestazione Culturale Enogastronomica “De Gusto”, evento che consiste nella degustazione di vini molisani in abbinamento a prodotti tipici e pietanze tradizionali della cucina vastese e molisana.

La manifestazione si svolge seguendo un “itinerario del gusto” lungo i vicoli e le piazze del centro storico di Vastogirardi, in un sorprendente viaggio tra i sapori e i saperi del Molise. Il percorso avrà inizio in Piazza Vittorio Emanuele II, ove è prevista la consegna dei calici per la degustazione dei vini e la brochure informativa, con una dettagliata mappa dell’itinerario, proseguirà lungo alcuni vicoli del borgo antico di Vastogirardi e si concluderà in Piazza Giusto Girardi, all’interno del Castello Medievale, che ospiterà il concerto della band “The New Tones Trio”.

La manifestazione inizierà alle ore 20.00, tuttavia si possono acquistare i biglietti di degustazione in prevendita, a partire dalle ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele II.

Nelle diverse piazzette, allestite perlopiù nei pressi di antichi palazzi nobiliari del centro storico, i partecipanti potranno degustare vini di ottima qualità proposti da alcune delle principali cantine vinicole molisane. Lungo il percorso è prevista anche la degustazione della tradizionale “Gentiana”. In abbinamento ai vini saranno proposti prodotti tipici e pietanze tradizionali della cucina molisana. La manifestazione si svolge in collaborazione con l’A.I.S. (Associazione Italiana Sommeliers) e con il patrocinio istituzionale del Comune di Vastogirardi.