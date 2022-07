Vastogirardi, definito lo staff tecnico: Luigi Agnelli sarà il vice di mister Coletti

Confermato il fisioterapista Lavalle, il match analyst sarà Antonio Alari e il nuovo preparatore dei portieri Loris Silveri. Intanto, l’Isernia ha presentato domanda di ripescaggio in serie D e sarà inserita nella relativa graduatoria

Il 2023 sarà un campionato di forte rinnovamento per la Polisportiva Vastogirardi. Dopo aver scelto Tommaso Coletti come nuovo allenatore, classe 1984 e nativo di Canosa di Puglia, è un ex calciatore professionista con più di 400 partite nei professionisti tra C e B e un’esperienza da tecnico in Lega Pro a Trieste al fianco di Carmine Gautieri, nel solco dei giovani, lo staff tecnico della squadra prende forma. L’allenatore in seconda sarà Luigi Agnelli, il Match Analyst sarà invece Antonio Alari. Il nuovo preparatore dei portieri è Loris Silveri. Confermato come fisioterapista Antonio Lavalle. Il nome del preparatore atletico sarà invece presto comunicato.

Ci sarà tempo e modo di presentare singolarmente i vari membri del team. Di sicuro tutti sono allineati sul progetto di mister Coletti, che dovrà riformare un nuovo Vastogirardi mantenendo però l’idea atletica e societaria: un vivaio di talenti che potranno giocare e far mostra di sé in un campionato difficile come la Serie D, combattendo per la salvezza. Un lavoro che il nuovo team tecnico affronterà con competenza e determinazione.

Sempre per la serie D, l’Isernia ha presentato domanda di ripescaggio. Lo scorso 12 luglio la CovisoD ha valutato la regolarità dell’istanza e ha accettato la stessa. Il club biancazzurro sarà, quindi, inserito nella classifica di ripescaggio, ma tutto dipende dalla posizione nella stessa e dal numero di squadre che la Lnd deciderà di ripescare.

NELLA FOTO IN ALTRO DA SINISTRA: Silveri, Agnelli, mister Coletti, Alari e Lavalle con il vicepresidente Di Vico, il dg Crudele e il ds Giglio