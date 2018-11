Missione compiuta. Il Vastogirardi si impone in trasferta 3-0 sul Pietramontecorvino e allunga in vetta sulle rispettive avversarie. Resta in scia il Bojano che al Colalillo travolge 6-1 un’Olimpia Riccia davvero irriconoscibile. Pokerissimo del Città di Termoli al fanalino di coda Alliphae ancora a secco di vittorie in campionato. La Frentania conferma il trend positivo superando per 2-1 il Real Guglionesi. Continua la favola del Roccasicura che davanti al pubblico di casa batte 1-0 una buona Polisportiva Gambatesa