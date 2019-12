E’ in atto in questi minuti (ore 16:30 del 23 dicembre) un complesso intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso, unitamente con i Carabinieri Forestali in contrada Santoianni a San Giuliano del Sannio. Un vasto incendio si è sviluppato nel fienile di una casa in piena campagna. come si evince dalle foto e dal video il rogo è abbastanza esteso e rappresenta una minaccia anche per l’abitazione. Seguono aggiornamenti.