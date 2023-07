Vasto incendio nella zona di Montenero, le fiamme lambiscono un cavalcavia: automobilisti in difficoltà

Un vasto incendio nel territorio di Montenero di Bisaccia, nella zona Piana dei Mulini, sta tenendo impegnati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli entrati in azione in tarda mattinata. Presenti anche altre squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, i volontari della Protezione Civile e gli operai forestali antincendio boschivo del Molise, intervenuti a Guglionesi, Montecilfone, Bonefro e Casalciprano. Il lavoro dei soccorritori è reso ancor più difficile dal vento caldo che continua ad alimentare il rogo.

Fiamme anche nei pressi di un cavalcavia sul fiume Trigno sulla Provinciale 55 nel territorio del comune di San Salvo, il cui fumo ha reso difficoltoso il transito dei veicoli. Sul posto è intervenuta una pattuglia locale dei Vigili del Fuoco insieme con le squadre di Termoli e il personale della Protezione Civile.

Infine, nella notte appena trascorsa i Vigili del fuoco hanno lavorato anche per spegnere le fiamme divampate in Contrada Difesa Nuova a Larino. Proprio per la giornata di oggi la protezione civile aveva emanato una allerta arancione per rischio incendi nella zona litoranea molisana.

IN ALTO, IL VIDEO DELL’INTERVENTO