Vasto incendio nel Fortore, brucia bosco a ridosso della fondovalle Tappino

Un grosso incendio tiene impegnate dal tardo pomeriggio di oggi 27 luglio diverse squadre dei Vigili del fuoco di Campobasso intervenuti in prossimità di una vasta area boschiva a ridosso della Fondovalle Tappino e la strada che porta a Pietracatella. Già verso le 18, da diversi chilometri di lontananza in linea d’aria, era visibile una colonna di fumo. Le operazioni di spegnimento per l’accesso dei mezzi dei pompieri si complicano notevolmente con l’oscurità e la situazione viene costantemente monitorata con il coordinamento del comando di Campobasso.