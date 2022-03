Vasto incendio nel bosco di Cerro al Volturno, fiamme vicine al centro abitato

Immediato l’intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco di Isernia e due arrivate da Castel di Sangro per domare il rogo e scongiurare il pericolo per i residenti della zona

Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 marzo, un vasto incendio di bosco è in atto nel comune di Cerro al Volturno (IS).

Le fiamme pericolosamente vicine al centro abitato hanno visto l’immediato intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco di Isernia e di una squadra dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro (AQ).

Sul posto anche un Direttore delle operazioni di Spegnimento VF per coordinare le operazioni. In azione combinata le squadra che hanno attaccato l’incendio da più punti hanno messo in sicurezza il centro abitato.

Le fiamme al momento sono presenti ancora sul costone della montagna, lontano da case.