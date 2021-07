Vasto incendio lambisce le abitazioni, paura in paese

Un incendio importante si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio, nel territorio di Tufara. Sul posto si sono recati immediatamente i Vigili del Fuoco di Campobasso con diverse autobotti ed hanno lavorato per ore per riuscire a domare le fiamme che hanno lambito anche alcune abitazioni. Tanto che un mezzo dei Vigili del Fuoco è stato posto a protezione delle case in attesa che arrivasse un mezzo aereo. E’ stato, infatti, chiesto il supporto di un canadair perché il fuoco si è sviluppato in una zona impervia.

Tanta paura per gli i proprietari delle abitazioni che hanno visto le fiamme arrivare a pochi passi dalle proprie case.