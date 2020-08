Un vasto incendio si è sviluppato in territorio di San Biase. In fiamme un’area abbastanza ampia (si tratta di superficie boschiva). In azione i Vigili del Fuoco. Indagini sulla natura delle fiamme, per capire se si tratta di un incendio dovuto al caldo tornato nelle ultime ore sulla nostra regione o se la natura sia dolosa.