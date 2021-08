Vasto incendio a ridosso della Bifernina.Traffico bloccato

Un grosso incendio sta interessando (ore 15:00) un’area a ridosso della Bifernina in territorio di Larino in prossimità del “Ponte dello Sceriffo”. La vegetazione che brucia ai lati della carreggiata sta generando non pochi problemi alla circolazione delle auto per il fumo che si è sprigionato e che riduce notevolmente la visibilità, si raccomanda quindi massima prudenza alla guida. Non si escludono possibili interruzioni alla viabilità con deviazioni su percorsi alternativi. Sono all’opera diversi equipaggi dei Vigili del fuoco ed è atteso a momenti anche l’arrivo di un mezzo aereo per le operazioni di spegnimento dell’incendio. Oggi, Ferragosto, le temperature sono davvero “infernali” fino a raggiungere i 36 gradi.

AGGIORNAMENTI ANAS ORE 15:50

Sulla strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”, il traffico è momentaneamente bloccato in prossimità del km 65,000 a Larino (Campobasso), a causa di un incendio ai margini della carreggiata. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.