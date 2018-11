REDAZIONE SPORT

Dopo i fattacci di un anno fa, arriva una drastica decisione in merito alla presenza dei tifosi rossoblù a Vasto in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì. La trasferta, infatti, è stata vietata proprio per la gara considerata ad alto rischio. Insomma, nel settore ospiti non ci sarà nessuno. D’altronde, nel dicembre dello scorso anno ci furono attimi di vera tensione subito dopo il fischio finale di un incontro vinto dagli abruzzesi (4-0).