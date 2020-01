Vastese-Campobasso, solo 50 biglietti a disposizione per i tifosi rossoblù

CAMPOBASSO. Saranno solo 50 i biglietti a disposizione per i tifosi del Campobasso per assistere alla gara di campionato in programma domenica prossima, 26 gennaio, all’Aragona di Vasto con la Vastese alle 14:30. Lo ha disposto l’autorità di pubblica sicurezza. I tagliandi saranno nominativi a disposizione per l’ingresso in Curva Tobruk (da vendere a cura della società rossoblù).

Da domani, venerdì 24 gennaio – fa sapere la società del Campobasso – saranno attive le prevendite al costo di 10 euro al Campobasso Store previa presentazione obbligatoria di un documento di identità, da esibire anche il giorno della partita per accedere allo stadio Aragona. Il settore a disposizione degli ospiti sarà esclusivamente la curva. Domenica 26 non sarà possibile acquistare i tagliandi presso il botteghino in nessun settore. Le prevendite al Campobasso Store saranno attive nei seguenti orari: venerdì 24 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e sabato 25 dalla 10 alle 13 e dalle 17 alle 18:30.