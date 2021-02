Varianti Covid, acquistato il sequenziatore. Iniziati i lavori per i moduli fuori dal Cardarelli

Intanto sono stati inviati campioni all’Iss e sono stati presi contatti con l’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise

Le varianti preoccupano il Molise. Soprattutto sulla costa, visto il dilagare dell’epidemia, c’è il sospetto, concreto, che possa essere giunta qualche variante del virus. Anche perché l’età media, sia dei contagi, sia, purtroppo, delle vittime, si sta abbassando in maniera allarmante. Ma sino ad ora in Molise non era possibile rilevarle per l’assenza di un sequenziatore, strumentazione necessaria per questo tipo di indagine.

L’Asrem proprio in queste ore sta correndo ai ripari.

Stiamo percorrendo tre strade – ha detto ai nostri microfoni il dg Asrem Oreste Florenzano -. Intanto abbiamo comprato un sequenziatore, apparecchiatura necessaria per individuare le varianti del virus. In attesa dell’arrivo, nei giorni scorsi abbiamo inviato all’Istituto Superiore di Sanità alcuni campioni prelevati in Basso Molise. Inoltre abbiamo preso contatto, proprio in queste ore, con l’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise che esaminerà i nostri campioni.”

Avete avuto qualche riscontro sino a questo momento?

“Per quanto riguarda i campioni inviati nei giorni scorsi all’Istituto Superiore di Sanità, non abbiamo ricevuto riscontri. Ma monitoriamo attentamente la situazione, per questo siamo in contatto con l’Istituto Zooprofilattico e attendiamo che ci arrivi il sequenziatore che abbiamo acquistato”.

Intanto però le terapie intensive del Cardarelli sono piene.

"Sono iniziati i lavori per l'istallazione dei moduli fuori dal Cardarelli e a breve partiranno anche a Termoli e Isernia. I moduli potranno essere utilizzati sia per l'implementazione delle terapie intensive, sia per aumentare le aree grigie."