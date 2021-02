Variante inglese in tutta la regione, Toma: “Domani attiveremo due Covid Hotel, possibili altre restrizioni”

Riunione urgente della sanità molisana. Si cercano altri posti letto dai privati accreditati

La situazione è in costante evoluzione e si susseguono le decisioni, vista la gravità del momento. Questa sera, mercoledì 10 febbraio, c’è stata una riunione urgente ristretta dei vertici della sanità molisana, a cui ha preso parte anche la Protezione Civile regionale, presieduta dal governatore Toma. Perché dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo sono arrivati i risultati ufficiali. La maggior parte degli 85 campioni inviati per l’analisi è risultato positivo alla variante inglese del Covid. Il numero maggiore sono stati rilevati nel Basso Molise, ma alcuni, in maniera inferiore, anche nel Molise Centrale e nella provincia di Isernia.

“Abbiamo fatto il punto della situazione – ha dichiarato il governatore Toma – e ci stiamo preparando ad affrontare l’emergenza. Domani saranno contrattualizzati due Covid Hotel, uno in Basso Molise e uno ad Isernia. Ci prepariamo ad altri, eventuali, ampliamenti delle restrizioni in base all’evolversi della situazione.

Inoltre abbiamo deciso di acquisire i 10 posti letto di malattie infettive messi a disposizione dal Gemelli e così riusciamo ad ampliare le aree mediche, tra Covid Hotel e i posti del Gemelli. Le aree mediche sono quelle che stanno andando in sofferenza visto che la variante inglese provoca una maggiore diffusione del contagio.

Abbiamo deciso anche di sondare – ha proseguito il presidente Toma – gli altri privati accreditati per capire quanti altri posti possono metterci a disposizione in malattie infettive. Sabato terremo un’unità di crisi allargata e valuteremo eventuali nuove misure restrittive in altre aree della regione. Certamente proporrò – ha concluso – di estendere la zona rossa ai 5 comuni del Basso Molise che sono stati esclusi sino a questo momento”. red