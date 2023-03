Grosse difficoltà sulla variante di Venafro, con una fila chilometrica per i lavori in corso a Roccaravindola, dove si sta riparando il manto stradale nella zona del centro commerciale. Una coda chilometrica di Tir procede a rilento sulla variante, stessa situazione nel senso opposto in direzione Venafro. Probabilmente sarebbe stato meglio farli di notte i lavori, evitando disagi e rallentamenti.