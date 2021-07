Variante Delta, monitoraggio per verificare altri 4 presunti casi in Molise

La notizia circola da oggi ma necessita di ulteriori verifiche sul sequenziamento di altri quattro presunti casi di variante Delta del Covid su due persone di Campobasso, una di Larino e una relativa ad un caso rilevato nella struttura che accoglie migranti a Campolieto.

In una circolare diffusa dal ministero della Salute e firmata dal direttore della prevenzione, Gianni Rezza – che invita a vaccinare, tracciare a sequenziare – viene sottolineato che ogni allentamento durante i mesi estivi delle misure “senza un contemporaneo aumento dei livelli di vaccinazioni complete nella popolazione, potrebbe portare ad un repentino e significativo aumento dei casi Covid-19 in tutte le fasce d’età,soprattutto sotto i 50 anni, con un incremento associato dei ricoveri e dei decessi”. Il documento sul monitoraggio settimanale evidenzia: “L’ampia distribuzione dei nuovi casi sul territorio nazionale indica una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus nel nostro paese”. La maggior parte dei casi segnalati in Italia nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico per la presenza di sintomi (31,8%) o in seguito ad attività di ricerca dei contatti di casi accertati con contact tracing, il 29%. Una trasmissione locale (autoctona) dell’infezione riguarda il 76% dei casi.