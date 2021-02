Variante britannica , i vaccini Pfizer e Moderna sono efficaci

Il consigliere del Ministro della Salute, prof. Walter Ricciardi, intervistato dal Tg3 Molise analizza i dati in Molise e si dice preoccupato per l’incidenza della mortalità: potenziare il sequenziamento dei tamponi

Affermazioni di sicuro interesse quelle fatte dal consigliere del ministro della salute per l’emergenza COVID-19, prof. Walter Ricciardi, durante l’intervista andata in onda ieri sul Tg Tre Molise.

Medico e docente universitario, svolge la sua attività professionale, didattica e scientifica nell’ambito dell’Igiene e della Medicina di sanità pubblica. Il prof. Ricciardi ha analizzato i dati relativi ai contagi da Covid e relativa mortalità. Con la giornalista Rai, Monica Raucci, ha parlato di variante del virus (quella britannica) comparsa anche in Molise specificando che i vaccini Pfizer e Moderna conferiscono una ottima immunità, mentre sarebbe meno efficace quello di Astrazeneca.

Ricciardi ha anche ricordato l’importanza di potenziare il sequenziamento così come viene fatto in Nord Europa ed in particolare in Inghilterra dove si sequenzia il 10 per cento dei tamponi processati, mentre in Italia la percentuale crolla allo 0,034. Riguardo all’ipotesi di zona rossa in tutto il paese, dato l’alto indice di contagiosità del virus, Ricciardi ha detto che da diverse settimane sostiene che tutto il Paese per un certo periodo di tempo dovrebbe diventare “Una zona a circolazione limitata”. Non nasconde neppure la sua preoccupazione sulla percentuale dei decessi in Molise affermando che il dato va assolutamente approfondito.