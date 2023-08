“Varchi attivi” a Molise Cinema, il regista D’Imperio: «Racconto la “nostra” comunità per pazienti psichiatrici»

“Varchi’ attivi” è il documentario che, attraverso importanti testimonianze e un paziente lavoro di ricostruzione, non solo storica, racconta la genesi, il dentro e il fuori del progetto della Casa Famiglia “Casone di Casacalenda” presidio sociale per le realtà locale e distanti e per la formazione in materia psichiatrica. Salute mentale, legge Basaglia e cosa è successo dopo. È stato il primo lavoro presentato a Molise Cinema 2023, proiettato per due volte (per il grande interesse che ha suscitato in paese) al cinema “K”. Ne parla Pasquale D’Imperio, casacalendese e regista dell’opera, in questa intervista (video in alto).