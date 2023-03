Vanno in cerca di funghi e si perdono nel bosco, salvi anche grazie a Whatsapp

La disavventura a lieto fine di una coppia di settantenni che si erano persi nelle campagne di un comune abruzzese per poi spingersi fino a Pescopennataro in Molise. Hanno inviato la posizione dell’applicativo dando utili informazioni ai soccorritori

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura vissuta da una coppia di settantenni che ieri, 8 marzo, si erano addentrati nella boscaglia del comune di Borrello in provincia di Chieti in cerca di funghi.



Una passeggiata nei boschi che per i due, un uomo e una donna, si è trasformata in un incubo quando, verso le 15,00 si sono resi conto di aver perso l’orientamento senza saper tornare al punto di partenza dove era parcheggiata la loro auto. Il sole andava calando e la paura di dover trascorrere una notte all’addiaccio era ormai molto forte, ma la chiamata al 112 ha permesso ai Carabinieri di far scattare le ricerche facilitate dal fatto che uno dei due dispersi è riuscito ad inviare la propria posizione tramite l’applicazione Whatsapp sullo smartphone



Per l’individuazione del punto esatto e il recupero dei dispersi privi di adeguati mezzi per difendersi dalle basse temperature della notte, è risultato fondamentale ai militari l’apporto di un allevatore di Rosello, conoscitore della zona boschiva, che ha fatto da guida permettendo ai Carabinieri di raggiungere nel minor tempo possibile la coppia.



Dopo quasi due ore di cammino – riferiscono i giornali locali abruzzesi- nella fitta boscaglia, con terreno a tratti fortemente impervio e con una visibilità ormai ridotta,data l’ora, intorno alle 17,30 i due dispersi che nel frattempo si erano spinti fino in Molise nel bosco di Vallazuna, nel comune di Pescopennataro in provincia di Isernia sono stati recuperati dai ricercatori e trasportati in buone condizioni di salute fino al comune di Borrello.