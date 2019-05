Vanno a votare ma trovano il seggio chiuso

REDAZIONE

ISERNIA

Le operazioni di voto in provincia di Isernia si stanno svolgendo senza particolari difficoltà, sia per quel che concerne le Europee che nei 22 centri dove ci si sta recando alle urne anche per il rinnovo del Consiglio comunale. Riguardo al voto nel capoluogo di provincia vi è da registrare qualche disagio al seggio “traslocato” da palazzo De Baggis all’edificio che ospitava la scuola media Giovanni XXIII, in corso Garibaldi. Nonostante l’ente comunale avesse comunicato – anche per mezzo stampa – dello spostamento delle sezioni alcuni cittadini sono stati colti impreparati e, giunti, dinanzi allo storico palazzo del centro storico lo hanno trovato chiuso. A detta degli stessi, in un primo momento, non ci sarebbe stato nessun cartello che avvisasse gli elettori del cambio di sede. Comunicazione affissa solo qualche ora dopo. Gli elettori del seggio, per lo più anziani, si sono dovuti organizzare per raggiungere l’ex scuola e votare.