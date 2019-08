Vandalismo e danneggiamenti, scattano controlli e multe salate

Sanzioni da 70 a 420 euro per tutti coloro che compieranno atti che possano deturpare l’immagine di Termoli

Multe da 70 a 420 euro per tutti coloro che arrecheranno danni o compieranno atti che possano deturpare l’immagine di Termoli e il decoro urbano. E’ questa l’ordinanza che è stata firmata dal sindaco Francesco Roberti e che mira ad evitare che i soliti vandali possano continuare a creare problemi in città. Una vera e propria guerra all’inciviltà quella che è stata avviata dal primo cittadino termolese e dalla sua amministrazione comunale attraverso una ordinanza che è stata firmata appena prima di Ferragosto. Sotto la lente, quindi, ci sono andati a finire la «tutela e il miglioramento del decoro urbano – si legge nell’ordinanza – (integrità e pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, delle aiuole e/o aree verdi comunali, elementi di arredo urbano, edifici pubblici e privati, giardini, parchi e spazi destinati al verde, monumenti e fontane ed in generale ogni elemento del patrimonio monumentale comunale)», che rappresentano «un obiettivo programmatico cui l’Amministrazione Comunale di Termoli intende dare una importanza prioritaria». Di qui la decisione di Roberti e della sua amministrazione comunale di mettere in campo una vera e propria «azione di forte contrasto a tutti i fenomeni di degrado». Fenomeni che, in realtà, non sono sconosciuti a Termoli dove spesso e volentieri, soprattutto nelle zone meno controllate sia della periferia che del centro cittadino sono compiuti degli atti di teppismo e di vandalismo con imbrattamento di strade, danneggiamento del patrimonio pubblico, disturbo della quiete pubblica e bivaccamento. L’ultimo episodio di tempo denunciato a inizio estate dai residenti di via Ruffini costretti ad assistere impotenti a urla, bottiglie rotte lasciate ovunque e quell’angolo di strada trasformato in un vero urinatoio a cielo aperto. Una situazione che in alcune zone della città sta diventando insostenibile. Di qui la decisione di Roberti di dire la parola “stop” e di avviare un controllo capillare del territorio. Non solo lotta ai vandali, però, perché nell’ordinanza c’è anche uno spazio riservato ai proprietari degli animali di affezione che non puliscono nel momento in cui i loro cuccioli sporcano o lasciano bisognini. Così come la sanzione toccherà anche a tutti coloro (umani) che decideranno di espletare i propri bisogni fisiologici nelle aree pubbliche. Capitolo a parte per i gestori e i proprietari delle attività commerciali di Termoli, in particolare quelle destinate alla vendita dei prodotti alimentari, a cui viene chiesto di adoperarsi per la pulizia giornaliera con lo spazzamento e il lavoro con il solo utilizzo di acqua delle aree immediatamente prossime alle proprie attività commerciali.