Vandalismo al Parco Stazione, divelto un pavimento in legno

Grave atto di vandalismo al Parco della Stazione di Isernia, inaugurato soli pochi giorni fa. Nella notte alcuni sconosciuti, presumibilmente dei ragazzi, hanno addirittura divelto una parte del pavimento in legno antistante il capannone destinato ad ospitare un bar ristorante. Non si tratta del primo gesto vandalico, ma dell’ennesimo atto di inciviltà a danno di quello che dovrebbe essere il cuore verde, un “gioiello” della città di Isernia. Il Comune sta già recuperando le immagini della videosorveglianza per trasmetterle con la denuncia alle Forze dell’Ordine. Sperando che si riesca ad individuare e sanzionare i responsabili.