ISERNIA

Vandali notturni in azione su Viale Aquilonia durante la notte tra sabato e domenica, bucati due pneumatici ad un’auto in sosta. Non è la prima volta che accade nel capoluogo pentro dove si registrano frequentemente atti di vandalismo notturno, in particolare nel centro urbano e nella villa comunale, dove, addirittura, furono divelte anche due panchine.