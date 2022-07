Vandali ‘staccano’ i cestini sul lungomare, increscioso episodio a Termoli

Tutto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì quando mani ignote si sono ‘divertite’ a staccare i cestini gettacarte che si trovano sul lungomare nord accanto alla pista ciclabile e lasciare delle macchie di olio alimentare ovunque.

Un episodio increscioso quello in cui sono capitati gli operatori della Rieco Sud, la ditta che si occupa della raccolta differenziata per il Comune di Termoli.

“Rieco Sud – si legge in una nota stampa – si è trovata suo malgrado a fronteggiare un deplorevole episodio di vandalismo e inciviltà avvenuto a Termoli nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 luglio, che purtroppo si aggiunge alle ulteriori attività straordinarie di servizio necessarie al recupero di rifiuti abbandonati nonché alle attività derivanti dall’improprio utilizzo dei cestini gettacarte, dove spesso vengono lasciati rifiuti “domestici”.

Le immagini allegate illustrano lo scempio rinvenuto ieri dagli operatori ecologici che a partire dalle sei del mattino stavano svolgendo il servizio di raccolta rifiuti, spazzamento strade e lavaggio straordinario dei marciapiedi sul lungomare Cristoforo Colombo; qui hanno trovato due cestini gettacarte divelti accanto alla pista ciclabile e grandi macchie di olio alimentare sulla pavimentazione del marciapiede. L’episodio è stato prontamente denunciato alle autorità preposte che stanno indagando per individuare i responsabili.

L’assessore all’Ambiente Rita Colaci invita tutta la cittadinanza a segnalare episodi di questo genere e a collaborare con l’Azienda e le Forze dell’Ordine per arginare fenomeni di inciviltà e assoluta mancanza di rispetto sia per l’ambiente che per la maggioranza dei cittadini termolesi che dimostra da tempo grande sensibilità civica e ambientale”.