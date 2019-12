Vandali rompono altalena per disabili nel nuovo parchetto

L’inaugurazione della nuova area gioco era stata fatta solamente una settimana fa

REDAZIONE TERMOLI

Appena una settimana fa l’inaugurazione del primo Ecosquare di Termoli, il parco ecologico dislocato in via Madonna delle grazie e oggi la brutta notizia. Uno dei giochi a corredo dell’area e precisamente l’altalena dedicata alle persone con disabilità è stata rotta. Un atto di grave inciviltà che non trova nessuna giustificazione. Era una altalena accessibile ai disabili che avrebbero potuto provare per la prima volta in vita loro ad andare in altalena. Con questi episodi di vandalismo è tutta Termoli a cadere vittima di questa gente che non permette ai propri concittadini di vivere in una terra civile. Gesti del genere vanno puniti in modo esemplare.