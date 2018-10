Vandali, raid notturno a Castel San Vincenzo

Un brutto risveglio quello di alcuni cittadini di Castel San Vincenzo che, nella mattinata di ieri, hanno trovato le gomme delle auto a terra. Sembrerebbe che dietro il gesto, avvenuto in piazza Vittorio Emanuele III, ci sarebbe la mano di un gruppo di vandali. Per di più non sarebbe la prima che nel paese della Valle del Volturno accadono fatti simili. Auto graffiate, vasi divelti posti dinanzi alle abitazioni, sono alcuni dei danni provocati in questi ultimi mesi. Su una macchina, inoltre, la notte scorsa è stato affisso un manifesto funebre che è stato staccato dal suo apposito spazio. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione. Il vandalo avrebbe agito in piena notte e non è escluso che si sarebbe avvalso dell’aiuto di un complice. Intanto i cittadini chiedono maggiori controlli e si sono detti stanchi di quanto accade. Gli stessi hanno fatto presente all’amministrazione comunale la necessità di installare delle telecamere per visionare quanto accade di notte a Castel San Vincenzo.