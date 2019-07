Vandali lanciano una pietra e mandano in frantumi i vetri di un’auto

REDAZIONE TERMOLI

Non è stata la grandine caduta ieri in diverse zone del Molise a ridurre cosi il lunotto di quest’auto parcheggiata sulla salita di via Mario Milano a Termoli, quanto piuttosto la ‘stupidaggine’ di qualcuno che non aveva nient’altro di meglio da fare che lanciare una grossa pietra contro i vetri dell’auto. Le immagini stanno facendo il giro di Facebook accompagnati da questo post: “Questo è il benvenuto che offre Termoli con vandali che si divertono a lanciare sassi sulle macchine parcheggiate a turisti che decidono di trascorrere le vacanze nella nostra città. Non dimenticheranno mai questa meravigliosa vacanza”.