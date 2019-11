Vandali e malviventi con le ore contate, in arrivo la videosorveglianza

L’assessore Ferrazzano: «E’ in fase di completamento l’installazione di quelle previste nel Patto per la Sicurezza»

Le denunce di atti vandalici si ripetono in continuazione soprattutto nella zona centrale di Termoli mentre l’ultima segnalazione di furti è di qualche settimana fa quando il proprietario di un ristorante che si trova nel centro di Termoli aveva denunciato il furto degli arredi esterni al proprio locale ad opera dei malviventi e messo in evidenza il mancato di funzionamento delle telecamere di videosorveglianza pubbliche che, di fatto, puntano sulla piazza ma che nella sostanza non sono operative. Quello della videosorveglianza è un tasto dolente a Termoli, città che spesso si trova a fare i conti con l’occhio magico che non funziona e che, quindi, non è in grado di riprendere quello che accade per strada. Per vandali e malviventi, però, la vita potrebbe essere davvero breve. Stando a quanto affermato dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, a breve dovrebbe terminare l’installazione delle telecamere che rientrano nel Patto per la Sicurezza, un insieme di fondi stanziato dalla Regione Molise per puntare a migliorare sicurezza e presidi proprio nei territori molisani. «Le installazioni dovrebbero terminare a fine mese – ha affermato Ferrazzano contattato telefonicamente – ma la situazione è un po’ più complessa perché noi vogliamo che tutte le telecamere, sia quelle installate che quelle che stanno installando adesso, vengano allacciate ad un unico controllo complessivo in grado di gestire il monitoraggio. Il lavoro appaltato per conto della Regione dovrebbe terminare per fine mese e delle 84 telecamere previste dovrebbero esserne installate una settantina». Al momento gli unici “occhi magici” attivi e funzionanti sono quelli che presidiano il Borgo Vecchio e che sono stati installati ben prima dell’avvio del Patto della Sicurezza. Tra queste anche quelle di Piazza Mercato e piazza Insorti d’Ungheria che l’amministrazione vorrebbe far rientrare nella gestione del monitoraggio assieme a quelle del porto e a quelle del bando regionale.