Vandali e ladri in azione nelle serate venafrane in tempo di Covid

E’ avvilente quanto accade a Venafro ! In queste serate da covid, che tengono la massa in casa e pochi soggetti in giro, si registrano episodi di assoluta inciviltà parallelamente a furti vari. Andiamo per ordine. Sere fa, una commerciante ha dovuto accusare il furto da parte di ignoti di generi alimentari nel proprio negozio, furto di cui si avvedeva solo a fatto avvenuto. Cercava anche, la derubata, di rintracciare i ladri -pare fossero 4/5 giovanissimi- ma quelli si dileguavano in tutta fretta nel centro storico senza essere rintracciati. La stessa donna appena sere prima aveva accusato altro furto ancora nel proprio esercizio, anche questo rimasto compiuto da mani rimaste ignote. “E’ assurdo quanto accade -affermava sconsolata la signora- in questi ultimi tempi. Mai prima avevo subìto alcun furto ! Sono tempi difficili e pericolosi, non c’è che dire”. Passiamo al vandalismo. Il Comune aveva sistemato in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, cuore e salotto del centro storico, diverse panchine in metallo, belle a vedersi, comode ed assai funzionali. Panchine fissate a terra con robusti fermi metallici perché non venissero spostate e tante persone nel corso della giornata vi si sedevano volentieri, appunto perché assai accoglienti e rilassanti. Tutto a posto, vi chiederete? Macché! Il vandalo o i vandali erano purtroppo in agguato e pronti ad intervenire. Un brutto mattino infatti una delle panchine è stata trovata di traverso, spostata dalla posizione abituale e i fermi che la fissavano a terra addirittura tirati via dal sottosuolo: in una parola distrutta, inservibile ed inutilizzabile! La classica perfomance del vandalo, o dei vandali. La domanda : erano sobri i soggetti, o alterati da qualcosa ? La risposta più opportuna al lettore! Nel merito, le considerazioni dei venafrani : “Chiediamo un maggiore controllo serale della città -affermano in tanti- per scongiurare il ripetersi di fatti simili. Ne va della tranquillità e sicurezza di tutti”.

Tonino Atella