Vandali distruggono il Gesù Bambino nel Presepe davanti alla Chiesa

Durante la notte appena trascorsa (26 dicembre), alcuni vandali hanno pensato bene di distruggere il Gesù Bambino presente nel Presepe davanti alla Chiesa di San Leonardo a Campobasso. Imbecilli in azione anche a Natale.

A darne notizia la stessa parrocchia con un messaggio su Facebook: “Stanotte dei vandali hanno rotto il bambino Gesù del presepe posto davanti la Chiesa. Non ci sono parole per descrivere questo ignobile gesto”.