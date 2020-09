Vandali danneggiano la “Casetta dei Libri”, l’assessore Felice: l’inciviltà regna sovrana

Vandali hanno danneggiato la Casetta dei Libri costruita dal gruppo Agesci nell’ambito del progetto Libriamoci. Dura condanna, al gesto, da parte dell’assessore comunale Paola Felice che, in un post affodato ai social afferma: «L’inciviltà regna sovrana. La casetta dei libri costruita dal gruppo Agesci Campobasso1 nell’ambito del progetto Libriamoci, collocata a piazza Cuoco, stamattina si presentava così: con le protezioni danneggiate e senza libri. A nulla servono gli sforzi e l’impegno di volontari, associazioni e amministratori per riportare un po’ di bellezza in città finché non tratteremo i beni comuni con rispetto. Tutto molto triste!».