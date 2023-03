Valzer di poltrone in Consiglio, sanità, corsa alle Regionali: segui la diretta di QTalk

Ultima seduta di consiglio di regionale della 12^ legislatura che si è chiusa seguendo le orme di questi ultimi 5 anni, nel caos generale.

Intanto la corsa alle Regionali sta per entrare nel vivo ma la stringente attualità incombe sui molisani. Prima ancora di strategie politiche, alleanze, lotte intestine nelle coalizioni, bisognerebbe occuparsi di sanità, del destino della Radioterapia al Gemelli, dell’autonomia differenziata e delle sue ricadute sui molisani e sui servizi dei cittadini. Il consiglio regionale, invece, è bloccato su questioni che apparentemente poco interessano le persone.

E’ arrivato in Aula Filoteo Di Sandro, dopo la sentenza della Cassazione, mentre è rimasto fuori Antonio Tedeschi per via delle dimissioni dell’assessore Niro. L’attuazione della modifica della legge elettorale a legislatura in corso è stata un errore? Quali scenari si aprono e quali i nuovi equilibri di maggioranza?

Proveremo a fare chiarezza su questi temi con il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, i consiglieri regionali Micaela Fanelli, Angelo Primiani, e l’escluso Antonio Tedeschi.

